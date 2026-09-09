Sinopsis Ternyata ini Cinta Eps 32: Duet Luna dan Bima Bikin Marco Terbakar Cemburu

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.Van Milik Dewa Jadi Petunjuk Baru Kecelakaan Ryan!

Rifky makin curiga pada Heru dan mencoba menyelidiki tumpukan terpal di bengkelnya karena menduga itu adalah van emas yang menabrak Ryan. Namun, aksinya terhalang Heru yang penuh curiga. Rifky pun harus mencari cara lain untuk membuktikan kecurigaannya tanpa membuat Heru menyadari bahwa dirinya sedang diselidiki.

Sementara itu, Bima, Marco, dan Raka tampil ngeband di sebuah kafe. Luna, Vera, dan Tina datang untuk memberikan dukungan. Mila dan Sasa yang datang tanpa diundang sempat berniat mencelakai Luna, namun rencananya gagal total. Di panggung, Bima menarik Luna untuk berduet lagu "Inikah Cinta", hingga membuat penonton heboh menyoraki mereka dengan sebutan "BiLuna". Momen itu membuat Marco diam-diam merasa cemburu.

Usai acara, Mila belum menyerah dan menyuruh dua cowok untuk mengganggu Luna yang sedang sendirian menunggu taksi. Tiba-tiba Marco datang, merangkul Luna, dan mengaku sebagai pacarnya untuk mengusir kedua cowok tersebut. Namun setelah suasana aman, Marco kembali menegaskan bahwa apa yang ia lakukan hanya sebatas pertolongan antar sesama teman, meninggalkan Luna dalam kesedihan.

Akankah Marco akhirnya menyadari perasaannya kepada Luna, atau justru Bima yang akan semakin dekat dengan Luna?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17:40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri