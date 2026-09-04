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Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 61: Alex Panik Sembunyikan Kebenaran

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |20:10 WIB
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 61: Alex Panik Sembunyikan Kebenaran
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 61: Alex Panik Sembunyikan Kebenaran. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 61 bercerita tentang Arumi yang kembali berhadapan dengan Alex setelah Kenzo membaik. Dia menuntut pertanggungjawaban Alex sebagai ayah. 

Namun tanpa sadar, Arumi justru mengungkit luka lama tentang bayinya yang hilang setelah kecelakaan. Pengakuan itu membuat Alex terpukul, karena hanya dirinya yang tahu bahwa Kenzo adalah anak kandung Arumi.

Di sisi lain, saat Arumi kembali terluka karena ulah Wulan, Elio hadir sebagai sosok yang menenangkannya. Di tengah hujan, keduanya semakin dekat hingga Arumi memeluk Elio di bawah satu payung. 

Malam itu, Elio bahkan membawa Arumi ke rumahnya. Kedekatan Arumi dan Elio malam itu pun membuat perasaan yang selama ini mereka pendam semakin sulit disembunyikan. 

Sementara itu, Alex semakin gelisah karena Arumi mulai mengingat kembali kejadian di malam kecelakaan tersebut. Jika kecurigaan Arumi semakin mengarah pada Kenzo, rahasia besar yang selama ini dijaga Alex bisa terbongkar.

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