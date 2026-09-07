Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 30: Luna-Marco Terjebak Friendzone

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah sempat membuat panik karena tersasar dan terkilir di hutan, Luna akhirnya berhasil dievakuasi oleh Marco dan teman-temannya. Momen tersebut makin mempererat kedekatan mereka, bahkan Luna dan Marco sepakat untuk melupakan masalah lalu dan meresmikan hubungan mereka sebagai "friends forever". Meski begitu, keduanya sama-sama memendam perasaan sedih dan rasa kecewa yang tersembunyi di balik status friendzone tersebut.

Di lain tempat, Martha dan Rifky yang sempat panik menyusul ke area camping akhirnya lega setelah bisa menghubungi Luna. Tanpa disengaja, Saga memergoki keberadaan Rifky dan Martha di sebuah tempat makan, hal ini memperkuat dugaannya bahwa Rifky adalah paman dari Luna. Sementara itu, ancaman baru mulai mengintai ketika Reno secara diam-diam mulai mengedarkan narkoba ke area sekolah-sekolah tanpa sepengetahuan Saga dan Andi.

Di sisi lain kisah pertemanan mereka, ada sesuatu yang tak terduga di balik status yang baru saja mereka sepakati. Saat berjalan bersama di tengah malam, suasana canggung nan manis diam-diam menyelimuti Luna dan Marco. Masing-masing menyimpan kata hati yang tak sempat terucap yaitu perasaan yang mungkin lebih besar dari sekadar status teman biasa itu.

Akankah hubungan sebatas teman ini bertahan lama, ataukah Luna dan Marco akan segera tersadar bahwa perasaan mereka sudah jauh melampaui kata "teman"? Di sisi lain, akankah Saga berhasil mengungkap kebenaran soal Rifky, dan mampukah ancaman narkoba Reno terbongkar sebelum merusak sekolah mereka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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