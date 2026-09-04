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Sinopsis Episode 5 Series My Chef in Crime, Tayang Hari Ini di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |21:30 WIB
Sinopsis Episode 5 Series My Chef in Crime, Tayang Hari Ini di VISION+
Sinopsis Episode 5 Series My Chef in Crime, Tayang Hari Ini di VISION+. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Kasus yang dihadapi Rama (Roy Sungkono) dalam My Chef in Crime ternyata jauh lebih besar dari yang diduganya. Setelah menemukan petunjuk tentang kematian Chef Tony dan keberadaan Lisa, episode 5 berjudul “Pintu Merah” kembali menghadirkan teka-teki baru. 

Kali ini, hilangnya Mamih Euis membuat Rama, Vita, dan Anya harus bergerak mencari keberadaannya. Anda bisa menonton episode terbaru My Chef in Crime dengan mengklik link di sini

Sebagai VISION+ Original, My Chef in Crime menawarkan perpaduan unik antara investigasi kriminal dan dunia kuliner. Keahlian Rama sebagai chef menjadi bagian dari proses mengungkap berbagai petunjuk.

Konflik keluarga dan hubungan personal antarkarakter turut memperkuat ceritanya. Episode terbaru ini menjadi semakin penting karena pencarian Mamih Euis (Sarah Sechan) justru membawa Rama dan Vita menuju lokasi terkait masa lalu keluarga Rama.

Pencarian Mamih Euis Mengarah ke Gudang Rahasia

Hilangnya Mamih Euis membuat Anya merasa terpukul dan menyalahkan diri sendiri. Di tengah kondisi tersebut, Rama berusaha meyakinkan Anya bahwa ia akan menemukan Mamih Euis.

Pencarian yang dilakukan Rama dan Vita akhirnya membawa mereka ke sebuah gudang rahasia di bawah tanah. Ciri yang paling menonjol dari tempat tersebut adalah sebuah pintu berwarna merah yang menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan mereka.

Di balik pintu tersebut, mereka menemukan fakta mengejutkan. Lokasi itu digunakan sebagai tempat penyekapan korban yang terjebak dalam jaringan travel haji dan jasa TKI ilegal. 

Mamih Euis ternyata berada di sana bersama korban lainnya dan dipaksa membantu mengangkut barang-barang impor ilegal. Penemuan tersebut membuat kasus yang sedang ditangani Rama dan Vita berkembang menjadi jauh lebih serius.

Apakah Rama akhirnya bisa menemukan Mamih Euis? Siapa yang membawa Anya pergi? Dan apa sebenarnya hubungan dengan hilangnya Lisa? Daripada menebak-nebak, lebih seru mengikuti langsung perkembangan kasusnya.

 

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