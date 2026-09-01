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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 148: Dipa Menyadari Bahwa Rencananya Kembali Gagal

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 148: Dipa Menyadari Bahwa Rencananya Kembali Gagal
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 148. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Veronika), Virnie Ismail (Veronika), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Calista kemudian dibawa Sena ke RS Polri Bhayangkari dan kondisinya berangsur membaik. Agnes datang dan langsung memeluk putrinya dengan penuh haru setelah mengetahui Calista selamat. Calista menceritakan bahwa dirinya diselamatkan oleh seorang polisi baik. 

Di sisi lain, Hans kembali ke sel setelah gagal melakukan bunuh diri. Dia masih diliputi kelegaan karena mengetahui Calista selamat, bahkan mulai mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan polisi karena menyadari keseriusan mereka membantunya menyelamatkan Calista. Kegagalan Ronny membuat Dipa semakin murka.

Setelah mendapat laporan dari Jopi bahwa Hans masih hidup, Dipa menyadari bahwa rencananya kembali gagal. Dia kemudian memberikan tugas terakhir kepada Jopi untuk menyingkirkan Hans dalam waktu 24 jam dengan imbalan kehidupan layak bagi keluarga Jopi. 

Jopi yang terdesak akhirnya menyanggupi perintah tersebut. Malam harinya, Jopi bahkan mengamati Hans yang sedang tidur dan bertekad melaksanakan tugasnya karena Leo masih dirawat di klinik rutan sehingga tidak ada yang melindungi Hans. 

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