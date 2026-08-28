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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 145: Pernikahan Dipa-Jihan Berlangsung Tegang

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terikat Janji</i> Eps 145: Pernikahan Dipa-Jihan Berlangsung Tegang
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 145. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terikat Janji tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Sementara itu, Dipa ternyata menyiapkan rencana kejahatan baru. Dia menghubungi Vikram dan Vikram memastikan orang suruhannya ini akan mengawasi rumah Hans dan menculik anaknya, Calista ketika keluar rumah. Percakapan tersebut berhasil disadap Eki, tetapi polisi belum mengetahui siapa target Dipa maupun lokasi aksi tersebut. Pak Prama pun memerintahkan Eki untuk terus mengawasi setiap pergerakan Dipa.

Menjelang pernikahan, Jihan semakin gelisah karena perasaannya tidak kunjung tenang. Reza menelepon dan mengatakan tidak bisa menghadiri pernikahannya karena khawatir Dipa mengenalinya. Dari percakapan itu, Reza justru mengetahui bahwa Dipa dan Jihan berencana pergi honeymoon ke Paris, sesuatu yang membuatnya curiga karena status hukum Dipa masih wajib lapor. 

Malam itu, Jihan akhirnya datang ke kamar Davina dan meminta ditemani tidur. Keduanya berbagi momen hangat sebagai kakak adik, sementara keesokan paginya Sena terpaksa meninggalkan rencana menghadiri akad karena mendapat panggilan tugas mendadak dari Pak Prama. Di lokasi akad, Novan dan para tamu justru dibuat gelisah karena Dipa dan keluarganya belum juga datang ketika acara seharusnya segera dimulai.

Hari pernikahan Dipa dan Jihan akhirnya tiba, tetapi suasana akad sudah diliputi ketegangan. Dipa terus berusaha menghubungi Armand yang tak kunjung datang, sementara Jihan menunggu dengan cemas di ruang tunggu. 

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