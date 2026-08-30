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Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 147: Sena Berusaha Menyelamatkan Calista dari Jurang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 147: Sena Berusaha Menyelamatkan Calista dari Jurang
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 147: Sena Berusaha Menyelamatkan Calista dari Jurang. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 147 bercerita tentang Sena yang segera meninggalkan pesta pernikahan Dipa dan Jihan untuk menjalankan misi penyelamatan setelah mendapat kabar dari Prama.

Dion dan Reza menjemput Sena dan membawa perlengkapan untuk penyergapan, sementara mereka berhasil mendapatkan live location mobil penculik. Di sisi lain, Hans yang mengetahui Calista diculik berada dalam tekanan luar biasa. 

Ia tidak berani menyebut nama Dipa kepada polisi karena takut Calista akan dibunuh. Dalam keadaan terdesak, Hans memilih melawan dan berhasil memukul Asep hingga pingsan, lalu melarikan diri dari rutan untuk bunuh diri demi menyelamatkan Calista. 

Keputusan Hans tersebut membuat situasi semakin genting karena di saat yang sama, Sena dan timnya sedang berpacu dengan waktu untuk menemukan Calista. Sementara itu, Dipa dan Jihan berangkat ke bandara untuk menjalani honeymoon ke Paris. 

Namun Prama bersama Dian dan Zara berhasil menghentikan Dipa karena statusnya masih wajib lapor dan proses penyidikannya belum selesai. Dipa kemudian membujuk Jihan untuk tetap berangkat dengan janji akan menyusul setelah urusannya selesai.

Setelah Jihan pergi, Dipa memperlihatkan sisi aslinya dan bertekad tetap menjalankan rencananya untuk menghabisi Hans. Sementara itu, Ronny membawa Calista ke Jalan Mahoni dan sengaja mengarahkan mobil menuju kawasan jurang. 

Ia mengunci Calista di dalam mobil, mematikan mesin, lalu mendorong mobil agar terus bergerak menuruni jalan menuju jurang. Tepat ketika mobil mulai meluncur, Sena, Dion, dan Reza tiba di lokasi.

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