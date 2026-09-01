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Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 24: Kedekatan Luna dan Saga Bikin Marco Makin Cemburu

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |17:15 WIB
Sinopsis <i>Ternyata Ini Cinta</i> Eps 24: Kedekatan Luna dan Saga Bikin Marco Makin Cemburu
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 24. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ternyata Ini Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. 

Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila),  Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya. Van Milik Dewa Jadi Petunjuk Baru Kecelakaan Ryan!

Dewa panik setelah Rifky mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang membuat Rifky masuk penjara. Diam-diam, Dewa meminta Saga memindahkan seluruh barang di gudang dan memastikan Rifky tidak lagi mengetahui urusan pengiriman mereka. Namun, Rifky justru semakin curiga dan mulai menyelidiki bisnis Dewa.

Di sisi lain, Marco mulai terganggu dengan perasaannya sendiri terhadap Luna. Saat tugas drama Romeo & Juliet membuat Marco harus berpasangan dengan Mila, ia justru terus memperhatikan kedekatan Luna dan Bima. Melihat story Bima bersama Luna, Marco cemburu dan akhirnya datang ke rumah Luna dengan alasan ingin meminta bantuan PR.

Sementara itu, Saga semakin dekat dengan Luna. Ia mengajak Luna ke makam ibunya dan kemudian ke makam ayah Luna. Luna mengetahui bahwa hari itu adalah ulang tahun Saga. Karena iba dengan kisah hidup Saga, Luna diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun sederhana untuknya. Momen tersebut membuat Saga semakin menyimpan perasaan kepada Luna.

Saat Marco tiba di rumah Luna, ia melihat Luna dan Bima sedang latihan adegan romantis Romeo & Juliet. Bima sengaja memancing Marco soal kecemburuannya. Marco menyangkal keras bahwa dirinya memiliki perasaan kepada Luna.

Tanpa mereka sadari, Luna ternyata mendengar ucapan Marco tersebut. Hatinya langsung hancur. Ia masuk ke kamar mandi dan menahan kesedihannya karena merasa Marco benar-benar tidak memiliki perasaan apa pun kepadanya.

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