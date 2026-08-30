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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 23: Masa Lalu Kelam Rifky Terbongkar!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |12:30 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 23: Masa Lalu Kelam Rifky Terbongkar!
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 23: Masa Lalu Kelam Rifky Terbongkar! (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 23 bercerita tentang Mila yang  akhirnya dipanggil Bu Betty untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebarkan video tentang Luna. 

Meski sempat berkelit, Mila akhirnya mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman membersihkan lapangan sekolah selama seminggu. Namun, Mila justru menuduh Luna sebagai penyebab semua masalah yang menimpanya.

Kesalahpahaman itu semakin memuncak ketika Mila mendatangi Luna di kelas dan menuduhnya sengaja menghancurkan hidupnya. Pertengkaran mereka bahkan nyaris berubah menjadi perkelahian sebelum Marco, Sasa, dan Bima datang melerai. 

Saat Bu Betty tiba, terungkap fakta bahwa justru Luna yang memohon agar hukuman Mila tidak berupa skors. Mila pun dipaksa meminta maaf kepada Luna dan perempuan itu dengan tulus memaafkan.

Di sisi lain, Rifky semakin yakin bahwa Dewa menyembunyikan sesuatu. Ketika Dewa meninggalkan ruangannya, Rifky diam-diam memeriksa laci dan dokumen di mejanya untuk mencari petunjuk, namun tidak menemukan apa pun. 

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