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Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 56: Wulandari Adhiguna Bikin Alex Ketakutan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 56: Wulandari Adhiguna Bikin Alex Ketakutan
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 56: Wulandari Adhiguna Bikin Alex Ketakutan. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 56 bercerita tentang Arumi yang mendapat perhatian hangat dari Anika di tengah luka dan kekecewaan yang dirasakannya. Lewat Anika, Arumi kembali merasakan sosok ibu. 

Namun di balik perhatian itu, Anika diam-diam ingin mengetahui siapa yang sebenarnya ada di hati Arumi. Arumi pun semakin bimbang ketika harus mengakui bahwa Elio yang kini justru menjadi orang yang selalu melindunginya. 

Tanpa mereka sadari, Elio dan Kevin justru mengamati kedekatan Arumi dengan Anika. Di sisi lain, ambisi Laura semakin membesar. Ia dengan sengaja membuat Celia gagal menghadiri meeting di TMC.

Hal itu dilakukan Laura agar dirinya mendapat kesempatan mengambil alih bisnis keluarga. Namun, rencananya justru menjadi bumerang ketika Arumi tanpa sengaja melihat Kenzo.

Naluri keibuan Arumi kembali terusik. Sementara itu, Alex yang nekat menyusup kembali ke rumah Celia justru menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dia melihat nama Wulandari Adhiguna di laptop Celia. 

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