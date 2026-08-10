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My Husband’s Family Wants Me Dead, Microdrama AI V+Short dengan Konflik Keluarga & Romance

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |17:02 WIB
<i>My Husband’s Family Wants Me Dead</i>, Microdrama AI V+Short dengan Konflik Keluarga & Romance
Microdrama Vshort
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JAKARTA – V+Short menghadirkan My Husband's Family Wants Me Dead, microdrama eksklusif yang menggabungkan unsur romance, revenge, family drama, dan thriller dalam 32 episode. Download aplikasi V+Short gratis dengan klik link di sini

Dikemas dalam format singkat, short-form drama ini menawarkan cerita yang cepat berkembang dengan berbagai konflik dan perubahan hubungan antarkarakter. Menariknya, My Husband's Family Wants Me Dead merupakan salah satu konten microdrama berbasis AI, yang menjadi bagian dari eksplorasi V+Short.  

Sinopsis My Husband’s Family Wants Me Dead 

Victoria Reyes adalah tunangan Nathan Sinclair, pewaris keluarga kaya Sinclair. Namun, di balik hubungan mereka, Victoria diam-diam menggelapkan uang Nathan bersama kekasihnya, Seth Marlow. Saat Nathan mengetahui pengkhianatan mereka, Victoria panik dan membunuhnya. 

Seth berhasil melarikan diri dengan membawa rekaman CCTV dari yacht yang bisa menjadi bukti kejahatan mereka. Victoria kemudian meminta bantuan adiknya, Ana, seorang guru taman kanak-kanak yang sangat menyayanginya. 

Victoria mengaku sedang hamil dan meminta Ana mengaku sebagai pembunuh Nathan agar dirinya tidak masuk penjara. Karena percaya pada kakaknya, Ana bersedia mengorbankan dirinya. Ia mengaku melakukan pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan dan akhirnya dipenjara selama enam tahun. 

Selama Ana menjalani hukuman, keluarga Nathan yakin bahwa Ana adalah pembunuhnya. Ibu Nathan, Rosa, dan adiknya, Bryan, kemudian merencanakan balas dendam. Setelah Ana bebas, Bryan mendekatinya dan perlahan membuat Ana masuk ke dalam keluarga Sinclair melalui sebuah pernikahan. Bagi keluarga Sinclair, pernikahan itu adalah bagian dari rencana untuk membuat Ana membayar atas kematian Nathan. 

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