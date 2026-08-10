V+Short Hadirkan Microdrama AI Eksklusif The Untouchable Son, A Hundred Lies

JAKARTA – V+Short turut menambah deretan microdrama berbasis AI dengan menghadirkan “The Untouchable Son, A Hundred Lies”, sebuah short-form drama eksklusif yang menggabungkan genre romansa, drama kekuasaan, dan pengkhianatan. Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Drama ini berpusat pada Sofía Reyes, seorang mahasiswi pintar yang berada dalam kondisi sulit dan harus mengambil keputusan tidak mudah demi keluarganya. Di tengah perjuangannya, ia justru terseret ke dalam permainan berbahaya yang melibatkan Sebastián, putra seorang senator kaya.

Sinopsis Microdrama “The Untouchable Son, A Hundred Lies”

Demi melunasi utang dan memenuhi kebutuhan hidup sang ibu, Sofía Reyes terpaksa bekerja sebagai joki tugas di tengah kesibukannya sebagai mahasiswi. Namun, hidupnya berubah drastis ketika Sebastián, putra seorang senator kaya, memeras sahabatnya untuk menjebak Sofía.

Saat Sebastián muncul seolah-olah sebagai sosok yang siap menyelamatkannya, Sofía perlahan mulai menaruh kepercayaan. Tanpa disadari, ia justru sedang masuk semakin jauh ke dalam permainan penuh tipu daya dan manipulasi yang bisa menghancurkan hidupnya.

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Buat kamu yang suka microdrama dengan konflik intens, karakter misterius, romansa penuh jebakan, dan rahasia yang bikin penasaran, perjalanan Sofía Reyes dan Sebastián wajib masuk watchlist. Sebagai bagian dari deretan microdrama berbasis AI V+Short, The Untouchable Son, A Hundred Lies menghadirkan cerita singkat dengan alur cepat yang membuat setiap episode terasa semakin menegangkan.

Format vertikalnya juga dirancang untuk pengalaman menonton yang praktis dan nyaman langsung dari smartphone. Tak hanya menghadirkan kisah penuh tipu daya ini, V+Short punya banyak microdrama seru dari berbagai genre yang siap menemani waktu luangmu. Mulai dari cerita perselingkuhan yang penuh drama, time traveling, dark romance, kisah CEO dengan love interest yang bikin baper, hingga berbagai cerita penuh kejutan lainnya. Download V+Short sekarang di Play Store atau App Store dan temukan microdrama favoritmu!



(kha)

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