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Sinopsis Guardian of Eldoria, Microdrama Fantasi tentang Pertarungan Terakhir Umat Manusia di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |20:01 WIB
Sinopsis Guardian of Eldoria, Microdrama Fantasi tentang Pertarungan Terakhir Umat Manusia di V+Short
Guardian of Eldoria
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JAKARTA – Bagaimana jika dunia yang kita kenal tenggelam akibat perubahan iklim, sementara monster laut purba bangkit untuk memusnahkan umat manusia? Itulah premis menegangkan yang dihadirkan dalam Guardian of Eldoria, microdrama terbaru di V+Short yang memadukan aksi, fantasi, sci-fi, dan kisah kepahlawanan dalam pertarungan hidup dan mati demi masa depan manusia. 

Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini

Kisah ini berlatar setelah keruntuhan iklim global yang mencairkan es di kutub dan menenggelamkan sebagian besar daratan di Bumi. Bencana tersebut membangunkan monster-monster laut kuno yang selama ribuan tahun tertidur di dasar samudra. 

Satu per satu, makhluk mengerikan itu menyerang dan menghancurkan peradaban manusia hingga hanya tersisa satu negara terakhir yang masih bertahan. Memasuki Tahun 263, ancaman terbesar akhirnya datang ketika seekor monster Level-10, makhluk paling mematikan yang pernah ada, menyerbu benteng terakhir umat manusia. 

Harapan terakhir berada di tangan Skydragon Squad, pasukan elit yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi para monster. Namun, meski telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, pasukan tersebut tetap tumbang di hadapan kekuatan sang monster. 
Saat semua harapan tampak sirna dan kepunahan manusia tinggal menunggu waktu, seorang penjaga baru akhirnya bangkit. Makhluk misterius ini membawa secercah harapan bagi umat manusia untuk menghadapi musuh yang nyaris tak terkalahkan. Pertempuran terakhir demi mempertahankan Tanah Air terakhir manusia pun dimulai. 

Bagi penggemar kisah fantasi dengan aksi spektakuler, monster raksasa, serta pertarungan epik antara harapan dan kehancuran, Guardian of Eldoria menjadi microdrama yang wajib masuk dalam daftar tontonan. 

Saksikan Guardian of Eldoria secara eksklusif di V+Short dan ikuti perjuangan sang penjaga baru dalam menghadapi monster laut purba yang mengancam keberlangsungan umat manusia. Jangan lupa download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dan nikmati berbagai microdrama seru dari beragam genre, mulai dari romance, fantasi, aksi, hingga drama. 

(kha)

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