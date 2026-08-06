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Nonton Microdrama The Devil Wears Desire, Simak Sinopsisnya!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |18:00 WIB
Nonton Microdrama <i>The Devil Wears Desire</i>, Simak Sinopsisnya!
The Devil Wears Desire. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama terbaru bertajuk The Devil Wears Desire, sebuah kisah romansa penuh misteri yang akan membuat penonton terus menebak hingga akhir. Nonton microdrama The Devil Wears Desire dengan klik link di sini.

Bayangkan ketika hidupmu tinggal menghitung waktu karena penyakit jantung yang kamu derita. Di saat harapan mulai memudar, takdir justru mempertemukanmu dengan tiga pria yang sama-sama memiliki alasan untuk mendekat, tetapi tak satu pun benar-benar bisa dipercaya.

Ada cinta pertama yang kehilangan ingatan dan tak lagi mengenalmu. Seorang miliarder dingin yang menyembunyikan perasaannya di balik sikap tanpa emosi. Pewaris keluarga kaya yang tampak menawan, tetapi tak ragu melakukan apa pun demi mendapatkan keinginannya. Hingga seorang bos kriminal obsesif yang hidup berkat transplantasi jantung dan menjadikanmu bagian dari obsesinya.

Semakin dalam dia mencari jawaban, semakin banyak rahasia yang terungkap. Kontrak-kontrak tersembunyi, identitas palsu, serta pengkhianatan membuat batas antara cinta dan manipulasi menjadi semakin kabur. Kini, setiap pilihan yang diambil bukan hanya menentukan kepada siapa hatinya akan berlabuh, tetapi juga apakah dia mampu bertahan hidup.

Menghadirkan perpaduan drama romantis, misteri, dan ketegangan, short-form drama ini menyuguhkan kisah yang dipenuhi konflik emosional dan plot twist di setiap episodenya. Hubungan antar karakter terus berubah seiring terungkapnya rahasia demi rahasia, membuat penonton diajak menebak siapa yang benar-benar mencintai sang tokoh utama dan siapa yang hanya memanfaatkannya.

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