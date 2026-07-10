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Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 8: Elio semakin Membenci Arumi  

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |19:18 WIB
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 8: Elio semakin Membenci Arumi  
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Episode 8: Elio semakin Membenci Arumi. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis Terlanjur Mencintaimu episode 8 berkisah tentang Arumi yang akhirnya mendapat kesempatan bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit setelah Kevin berhasil membuktikan ia tidak bersalah. 

Namun Elio masih memandang Arumi dengan penuh kecurigaan. Di tengah usahanya mencari keadilan, Arumi mendapat harapan saat Makmur, penghulu yang pernah menikahkannya dengan Rendi, bersedia menjadi saksi. 

Arumi berusaha membuktikan kebenaran melalui kesaksian Makmur, namun Laura lebih dulu menghilangkan saksi tersebut demi menutupi rahasianya. Kegagalan itu membuat Elio semakin membenci Arumi.

Elio pun berniat membalas dendam pada Arumi dengan mempermainkan perasaannya. Di sisi lain, Bi Siti mulai mencurigai rahasia besar Laura yang perlahan terancam terbongkar. Akankah rahasia besar Laura akhirnya terbongkar?

Saksikan sinetron Terlanjur Mencintaimu hanya di RCTI, pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 20.30 WIB. Agar menonton semakin nyaman dengan gambar jernih dan stabil pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28.

Jika ada gangguan perihal tayangan RCTI, Anda dapat mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

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