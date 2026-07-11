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Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 20, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 20, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 20, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 20 bercerita tentang Kampung Sindang Barang yang smakin tegang karena Mining mengajak seluruh warga merahasiakan keberadaan Mila dan Adit agar tidak diketahui Jaka. 

Berbagai usaha dilakukan untuk menghalangi Jaka dan Wira masuk ke kampung, namun semuanya justru dipenuhi kejadian kocak. Sementara itu, Elin panik karena harus menyembunyikan kunci rumah Mila, sedangkan Hasna berkendara dengan ugal-ugalan yang selalu berakhir lucu.

Setelah mendapat informasi dari Wira, Mining memimpin warga menangkap Jaka dan mengusirnya keluar dari Kampung Sindang Barang. Meski berhasil diamankan, Jaka tetap menolak membocorkan siapa orang yang telah memberitahunya soal kunci rumah Mila. 

Di sisi lain, kisah cinta dalam sinetron ini juga semakin menghibur. Indra dan Akbar saling bersaing memperebutkan perhatian Rora. Di lain pihak, Rora tanpa sadar malah membuat dokter Bagas salah tingkah karena terus menggodanya dengan percaya diri.

Saat semua orang mengira masalah sudah selesai dengan mengusir Jaka dari kampung, sebuah telepon dari Adit mengubah segalanya. Dengan suara gemetar ia mengaku baru saja ditelepon oleh ayahnya. 

Lalu apa yang sebenarnya diinginkan ayah Adit? Apakah tempat persembunyian Mila serta Adit akhirnya berhasil diketahui? Saksikan sinetron Tobat Jatuh Cinta, hanya di RCTI, pada Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 17.40 WIB.

Agar menonton sinetron kesayangan Anda semakin nyaman, pastikan melakukan scan ulang siaran digital RCTI di channel 28. Jika ada gangguan, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

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