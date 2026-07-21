Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps 30: Ancaman Nyata Erika dan Langkah Nekat Elin!

JAKARTA - 'Tobat Jatuh Cinta' tayang pukul 17.36 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pada episode kali ini, ancaman terhadap Elin dan Hasna semakin nyata dan mengkhawatirkan. Hal ini terjadi setelah Mila mengaku sudah menemui Erika secara langsung untuk memohon agar laporan polisi terhadap mereka dibatalkan. Namun, usaha tulus itu berujung gagal total karena Erika tetap bersikeras membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Meski begitu, Mila, Elin, Hasna, dan Rora, mereka tetap saling menguatkan dan berjanji akan menghadapi masalah berat ini bersama-sama.

Sementara itu, Bagas secara diam-diam menemui Erika dengan harapan besar bisa menghentikan masalah tersebut. Sayangnya, Erika ternyata sudah lebih dulu membuat laporan dan sengaja mempermainkan Bagas dengan mengulur-ulur pembicaraan. Bagas pun terpaksa pulang tanpa membawa hasil, yang seketika membuat Mining dan seluruh warga semakin diliputi kekhawatiran. Namun, di sela-sela ketegangan tersebut, bumbu komedi tetap hadir lewat tingkah Firman yang mulai terang-terangan mendekati Mila dengan berbagai aksi lucu yang sukses mencairkan suasana.

Melihat semua usaha belum membuahkan hasil, Mining, Bunda Latifah, Bagas, dan Fajar akhirnya sepakat untuk mencari keberadaan Jaka karena yakin bahwa dialah yang bisa membantu menyelesaikan persoalan rumit dengan Erika ini. Di sisi lain, Elin yang tidak ingin melihat semua orang terus berkorban demi dirinya, memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mendatangi rumah Erika bersama Rora. Mampukah mereka menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, atau justru emosi sesaat Elin akan membuat keadaan menjadi semakin rumit dan berbahaya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Tobat Jatuh Cinta' hari ini pukul 17.36 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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