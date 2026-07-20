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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 29: Om Rocky dan Mang Ihin Ikut Sebarkan Informasi Tentang Intel

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:00 WIB
Sinopsis <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Eps. 29: Om Rocky dan Mang Ihin Ikut Sebarkan Informasi Tentang Intel
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 29. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.36 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. 

Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di episode kali ini, kabar tentang seorang intel yang menyamar sebagai tukang rujak cingur membuat Sindang Barang geger. Pasalnya tukang rujak tersebut muncul setelah warga sudah mengira Erika melaporkan Hasna dan Elin ke polisi. 

Hasna yang sulit dihubungi membuat semua orang khawatir. Elin bahkan nekat mencari Hasna sendiri hingga akhirnya menemukan sahabatnya itu dalam keadaan selamat di rumah bersama Marsha.

Kepanikan semakin meluas setelah Om Rocky dan Mang Ihin ikut menyebarkan informasi tentang intel tersebut. Hasna dan Elin yang merasa terancam akhirnya diajak bersembunyi dan berkumpul di rumah Bunda Latifah. Di sana, seluruh warga yang peduli pada mereka mulai berdiskusi mencari cara menghadapi situasi itu. 

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