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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 19: Mila dan Adit Liburan Bareng, Warga Tutup Mulut

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |17:10 WIB
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 19: Mila dan Adit Liburan Bareng, Warga Tutup Mulut
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Episode 19: Mila dan Adit Liburan Bareng, Warga Tutup Mulut. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 19 bercerita tentang Mila yang memutuskan liburan bareng Adit. Menariknya, warga Sindang Barang sepakat menjaga rahasia keberangkatan Mila dan Adit. 

Namun ancaman datang ketika Jaka menyusup ke Kampung Mining sebagai Pak RT dan menggerakkan warga untuk mengawasi rumah Mila serta mencari keberadaan Jaka dan Wira dengan dalih menjaga keamanan lingkungan.

Di sisi lain, muncul kisah-kisah ringan yang menghibur, seperti Akbar yang masih berusaha merebut hati Rora, persaingan dengan Indra, Hasna yang ceroboh saat membawa motor, hingga Mang Ihin yang diam-diam perhatian kepada Hasna dan Marsha.

Cerita semakin seru ketika Jaka mengetahui Mila sedang pergi, tetapi belum berhasil menemukan lokasi keberadaannya karena seluruh warga kompak menutup mulut. 

Wira justru sibuk mengancam Mining karena kedekatannya dengan Elin dan berusaha memancing konflik baru. Bagas yang awalnya datang ke Sindang Barang untuk melupakan masa lalunya justru harus menghadapi berbagai persoalan yang semakin rumit. 

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