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Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 6: Pernikahan Jaka dan Mila di Ujung Tanduk

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |17:11 WIB
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 6: Pernikahan Jaka dan Mila di Ujung Tanduk
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 6. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 6 bercerita tentang dilema besar yang dirasakan Mila setelah melewati insiden demi insiden yang menguras emosinya. 

Dia harus memilih antara bakti kepada orangtua atau keselamatan orang-orang yang dicintainya. Kekacauan di kampung dimulai saat Adit pingsan akibat benturan keras di kepala akibat terlibat insiden dengan Jaka.

Beruntung, Bagas sigap memberikan pertolongan pertama hingga Adit sadar. Namun, insiden itu justru memicu gelombang gosip hangat di kalangan warga kampung.

Mereka sibuk menerka-nerka nasib kelanjutan rumah tangga Mila dan Jaka. Di sudut lain, Rosidah justru memanfaatkan momen dengan mati-matian menjodohkan Rora dan Akbar.

Kondisi semakin runyam ketika Jaka, yang terlilit utang, menggadaikan BPKB mobil sang mertua, Efendi. Alih-alih merasa bersalah atas musibah yang menimpa Adit, Jaka justru menganggap hal itu sebagai keuntungan.

Mila memikirkan kondisi kesehatan Efendi yang kian memburuk. Bagas bahkan memperingatkan Mila agar tidak ada hal yang bisa memperkeruh suasana demi kesehatan Efendi. 

Di sisi lain, Mila sudah tidak sanggup lagi melihat Adit terus hidup dalam ketakutan dan menjadi korban keegoisan Jaka. Konflik terasa semakin berat yang membuat sahabat-sahabat Mila harus turun tangan.

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