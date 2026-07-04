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Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terlanjur Mencintaimu

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |05:50 WIB
Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron <i>Terlanjur Mencintaimu</i>
Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terlanjur Mencintaimu. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Ada kejutan baru bagi Anda penikmat sinetron RCTI. Sebentar lagi, Anda bisa menikmati chemistry ciamik Chicco Jerikho dan Marsha Aruan dalam sinetron terbaru RCTI, Terlanjur Mencintaimu

Sinetron ini bercerita tentang Arumi,seorang gadis muda yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Di tengah pelik permasalahan keluarganya, Arumi justru terseret dalam konflik asmara.

Rendi, yang merupakan pria beristri, memanfaatkan Arumi untuk mendapatkan keturunan. Setelah melahirkan anak Rendi, Arumi malah berhadapan dengan Elio, dokter kandungan yang menangani persalinannya.

Terlanjur Mencintaimu
Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terlanjur Mencintaimu. (Foto: MNC Media)

Bukan karena jatuh cinta, motif Elio mendekati Arumi justru ingin balas dendam. Elio menduga, Arumi adalah penyebab kematian istrinya. Tanpa tahu apa-apa, Arumi pun menerima kehadiran Elio dan menerima pinangannya.

Yang tak pernah dibayangkan Elio adalah niatnya untuk balas dendam justru berbalik arah. Dengan kebersamaan, dia jatuh cinta pada Arumi dan perempuan itu pun mulai menerima sang dokter sebagai suaminya.

Bagi Chicco Jerikho, berperan sebagai Elio yang seorang dokter kandungan mendatangkan tantangan tersendiri. Dia mengaku, harus berkonsultasi dengan dokter kandungan secara langsung untuk memaksimalkan aktingnya. 

Terlanjur Mencintaimu
Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terlanjur Mencintaimu. (Foto: MNC Media)

“Ini kali pertama saya berperan sebagai dokter kandungan. Selain riset, untungnya set syuting dilakukan di rumah sakit. Sehingga, saya bisa langsung berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan setiap adegan dilakukan secara akurat,” kata Chicco.

Sementara bagi Marsha Aruan si pemeran Arumi, tantangan terbesar membintangi Terlanjur Mencintaimu tidak terletak pada pengembangan karakter. Beradu akting dengan Chicco Jerikho justru menjadi tantangan terbesar baginya. 

Apalagi dia dan Chicco pernah adu akting dengan aktor kawakan tersebut saat masih kecil. “Saat itu, aku masih SD dan Chicco jadi kakak ipar aku dalam proyek itu. Maka saat dipertemukan lagi dan kami jadi pasangan ya kayak ada tantangan saja,” ungkapnya.

 

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