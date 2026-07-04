Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu, Tayang Perdana di RCTI Malam Ini

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu, Tayang Perdana di RCTI Malam Ini. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI menghadirkan sinetron terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Dibintangi Chicco Jerikho dan Marsha Aruan, sinetron ini mengangkat kisah cinta dramatis berbalut konflik kepentingan yang penuh plot twist.

Disutradarai Gita Asmara, sinetron ini bercerita tentang Arumi Anantya Adhiguna (Marsha Aruan), seorang barista keliling yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, ia bertemu pria kaya bernama Rendi Alexander Wijaya (Migdad Syaddad).

Arumi jatuh cinta pada Rendi dan keduanya pun menikah. Namun setelah menikah, Arumi harus menghadapi sebuah fakta mengejutkan bahwa Rendi ternyata sudah menikah. Pria itu hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan anak.

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu, Tayang Perdana di RCTI Malam Ini. (Foto: MNC Media)

Singkat cerita, Arumi pun hamil anak Rendi. Saat proses persalinan, Arumi dibantu seorang dokter kandungan bernama Elio Tirtaningrat (Chicco Jerikho). Namun bayi yang dilahirkan Arumi dinyatakan meninggal dalam kecelakaan yang juga merenggut nyawa istri Elio.

Hal itu membuat Elio sangat terpukul dan berniat untuk balas dendam pada Arumi. Namun, bayi Arumi ternyata tidak meninggal dan dirawat oleh Rendi dan Laura sebagai anak mereka.

Di tengah berbagai cobaan yang dihadapi Arumi, Elio datang dan menikahinya. Sang dokter menikahi Arumi bukan karena jatuh cinta padanya melainkan ingin balas dendam. Namun seiring waktu, keinginan balas dendam Elio hilang dan berubah menjadi cinta.