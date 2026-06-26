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Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 5: Mila Syok Tahu Hubungan Gelap Erika dan Jaka

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |17:10 WIB
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 5: Mila Syok Tahu Hubungan Gelap Erika dan Jaka
Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Episode 5. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Tobat Jatuh Cinta episode 5 bercerita tentang ketenangan Mila yang diuji ketika Erika mendatangi rumahnya dan mengklaim, menjalin hubungan gelap dengan Jaka selama 6 bulan terakhir. 

Mendapat nasihat dari Bunda Latifah, yang ternyata pernah berada di posisi serupa, Mila mempertimbangkan untuk mengakhiri pernikahannya. Dia tak ingin, harga dirinya diinjak-injak oleh Erika dan Jaka.

Di sisi lain, Jaka yang tidak tahu-menahu soal kedatangan Erika justru terjebak kebohongannya sendiri terkait mobil di bengkel yang belum dibayar. Taman juga mulai menagih padanya. 

Pada akhir cerita, Jaka mencoba merayu Mila dengan membuatkan puding buah kesukaannya. Meski sempat memancing senyum, atmosfer berubah mencekam saat Mila melayangkan pertanyaan seputar Erika.

Sementara tensi di rumah Mila meninggi, warna komedi yang segar tetap dihadirkan lewat tingkah ajaib warga kampung. Fajar yang baru sehari bekerja di warung Mang Ihin, justru memicu keributan.

Dia mendebat masalah mie rebus, menuntut gaji instan, hingga mengancam akan melaporkan bosnya ke bupati karena merasa dizalimi. Ditambah logika ngawur Om Rocky dengan teori-teori tidak masuk akal.

Kepanikan juga melanda Elin yang mengira adiknya, Indra, menghilang. Hasna berinisiatif mengerahkan jaringan ojek online (ojol) untuk mencari Indra. Lucunya, Indra malah mengira dirinya hendak dibegal.

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