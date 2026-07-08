Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 17: Mila Kembali Menempati Rumahnya Bersama Adit

JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang.

Sinetron ini dibintangi oleh dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di episode kali ini, Mila kembali menempati rumahnya bersama Adit dan mulai menghadapi tanggung jawab baru sebagai penerus perusahaan mebel milik Efendi. Meski merasa tidak percaya diri karena sama sekali tidak memahami bisnis perusahaan, Elin dan Hasna berusaha membangkitkan semangatnya bahkan nekat mendampingi Mila ke kantor dengan gaya layaknya bos dan para asistennya.

Berbagai kesalahpahaman, celetukan spontan, dan tingkah konyol mereka membuat perjalanan menuju kantor hingga suasana rapat berubah menjadi penuh tawa. Di ruang rapat, Mila sempat gugup menghadapi para karyawan, tetapi ketiga sahabatnya membuat Mila mulai percaya diri menjalankan amanah Efendi.

Saat Mila mulai berani memimpin perusahaan peninggalan Efendi, Jaka tiba-tiba muncul di depan kantor. Benarkah dia datang untuk merebut kembali hak yang sudah lepas darinya, atau justru menyimpan rencana lain yang lebih mengejutkan?

Saksikan Layar Drama RCTI Tobat Jatuh Cinta hari ini Rabu, 8 Juli 2026 pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital.

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(ant)

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