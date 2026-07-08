Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 17: Mila Kembali Menempati Rumahnya Bersama Adit

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |16:16 WIB
Sinopsis <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Eps. 17: Mila Kembali Menempati Rumahnya Bersama Adit
Tobat Jatuh Cinta Eps. 17. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. 

Sinetron ini dibintangi oleh dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di episode kali ini, Mila kembali menempati rumahnya bersama Adit dan mulai menghadapi tanggung jawab baru sebagai penerus perusahaan mebel milik Efendi. Meski merasa tidak percaya diri karena sama sekali tidak memahami bisnis perusahaan, Elin dan Hasna berusaha membangkitkan semangatnya bahkan nekat mendampingi Mila ke kantor dengan gaya layaknya bos dan para asistennya. 

Berbagai kesalahpahaman, celetukan spontan, dan tingkah konyol mereka membuat perjalanan menuju kantor hingga suasana rapat berubah menjadi penuh tawa. Di ruang rapat, Mila sempat gugup menghadapi para karyawan, tetapi ketiga sahabatnya membuat Mila mulai percaya diri menjalankan amanah Efendi. 

Saat Mila mulai berani memimpin perusahaan peninggalan Efendi, Jaka tiba-tiba muncul di depan kantor. Benarkah dia datang untuk merebut kembali hak yang sudah lepas darinya, atau justru menyimpan rencana lain yang lebih mengejutkan?

Saksikan Layar Drama RCTI Tobat Jatuh Cinta hari ini Rabu, 8 Juli 2026 pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. 

Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/598/3228740//tobat_jatuh_cinta_eps_16-zpM4_large.jpeg
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 16: Keputusan Mila di Tengah Perebutan Harta Warisan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/598/3228128//terlanjur_mencintaimu-y3KF_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu, Tayang Perdana di RCTI Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/598/3228127//terlanjur_mencintaimu-MQqZ_large.jpg
Chicco Jerikho dan Marsha Aruan Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Terlanjur Mencintaimu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/33/3228061//sinetron_terbaru_terlanjur_mencintaimu-9RqN_large.jpg
Sinetron Terlanjur Mencintaimu Segera Tayang di RCTI, Ceritakan Tragedi Kelam hingga Ketulusan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/598/3228038//sinetron_tobat_jatuh_cinta_eps_12-PD5X_large.jpeg
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 12: Suasana Kampung Mencekam, Mila Cemaskan Kondisi Ayah Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/598/3227861//tobat_jatuh_cinta_episode_11-08ci_large.jpeg
Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 11: Nasib Jaka Semakin Memprihatinkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement