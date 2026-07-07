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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 16: Keputusan Mila di Tengah Perebutan Harta Warisan!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |17:36 WIB
Sinopsis <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Eps. 16: Keputusan Mila di Tengah Perebutan Harta Warisan!
Tobat Jatuh Cinta Eps. 16. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. 

Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Setelah sidang rakyat memenangkan Mila, warga Kampung Sindang Barang akhirnya bisa bernapas lega karena kebohongan Jaka terbongkar di depan umum. Sementara itu, Jaka yang sudah diusir dari kampung masih keras kepala dan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dia justru bertekad merebut kembali rumah warisan dari Efendi yang menurutnya adalah hak miliknya. Di sisi lain, Mila yang ingin menghindari konflik lebih lanjut justru memilih tinggal sementara di rumah Hasna demi menenangkan diri.

Masalah baru muncul ketika Indra harus menerima akibat karena sempat membela Jaka sebelumnya. Menariknya, suasana tegang berkali-kali berubah menjadi komedi saat Mila meminta Rora berpura-pura mengaku peduli kepada Indra agar dia sadar dari pingsannya. 

Ajaibnya, setiap kali mendengar suara Rora, Indra langsung sadar dari pingsannya dan sontak mengejarnya hingga membuat semua orang panik sekaligus kebingungan melihat tingkah konyol mereka.

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