Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 79-80: Dipa Gagal Bungkam Danang

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 79-80 bercerita tentang ketegangan dalam pusaran konflik keluarga dan cinta yang kembali memanas. Cerita berawal ketika Dipa berusaha membungkam Danang selamanya.

Ia menyewa Julian untuk menghabisi Danang, namun rencananya gagal total karena Julian ternyata memiliki utang budi besar kepada Danang. Bahkan beberapa orang yang dihubungi Dipa juga menolak melakukan tugas tersebut karena merasa Danang terlalu baik.

Di sisi lain, Danang justru mendapat perlindungan dari Julian. Ia diberi tempat aman, kendaraan, uang, dan kartu SIM baru agar bisa terus bersembunyi dari kejaran polisi maupun ancaman Dipa. Persahabatan lama mereka kembali menjadi penyelamat bagi Danang.

Sementara itu, Sena menemukan petunjuk penting mengenai hubungan yayasan milik Dipa dengan program CSR Kusuma Food. Ia menyadari jabatan barunya bisa menjadi jalan untuk mengungkap dugaan pencucian uang yang dilakukan Dipa Andika.

Perkembangan ini membuat Danang mulai menyusun langkah balasan terhadap orang-orang yang memburunya, terutama Sena. Dari media sosial, ia menemukan hubungan antara Dipa, Jihan, dan Kusuma Food.

Ia juga menyadari bahwa Davina adalah perempuan yang pernah dilihatnya saat peristiwa pencurian boneka Jihan. Danang curiga bahwa Sena memiliki hubungan spesial dengan Davina saat melihat keduanya berboncengan motor di POM Bensin.

Melihat situasi yang kian pelik, Sena mulai menjalankan tugasnya sebagai Manajer CSR Kusuma Food. Saat makan siang bersama Davina, ia menggali informasi mengenai hubungan keluarga Kusuma dengan Dipa Andika.