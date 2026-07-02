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Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 11: Nasib Jaka Semakin Memprihatinkan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |18:03 WIB
Sinopsis <i>Tobat Jatuh Cinta</i> Eps. 11: Nasib Jaka Semakin Memprihatinkan
Tobat Jatuh Cinta episode 11. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Tobat Jatuh Cinta tayang pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. 

Sinetron ini dibintangi oleh dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pada episode kali ini, kehidupan Mila mulai berubah setelah berpisah dengan Jaka. Penampilan barunya membuat banyak orang terpana dan memunculkan berbagai momen lucu di kampung. Sementara itu, Jaka yang masih terobsesi ingin kembali menguasai rumah terus mencari Mila, tetapi selalu gagal. 

Di sisi lain, tingkah para warga makin lucu seperti Mang Ihin yang mendadak kepincut pada Mila dan Fajar yang terus membuat ulah di klinik hingga membuat Bagas kesal.

Di tengah kekacauan itu, Efendi mulai menyadari kesalahannya karena selama ini terlalu membela Jaka. Rasa bersalah membuatnya mengambil keputusan besar, seluruh rumah, harta, dan usaha keluarga akan diwariskan kepada Mila demi masa depan Adit. 

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