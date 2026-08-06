Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 33: Elio Rela Tinggalkan Malam Penghargaan Demi Mencari Arumi

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Arumi akhirnya mengetahui bahwa Alex adalah Rendi, pria yang dulu menikahi sekaligus mengkhianatinya. Namun pengakuan Laura sebagai istri sah Alex membuat Arumi sadar selama ini ia hanya menjadi korban kebohongan identitas palsu.

Di tengah kehancuran hati Arumi, Elio rela meninggalkan malam penghargaannya demi mencari Arumi. Namun malam itu justru berubah mencekam ketika Elio mengungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian mendiang istrinya berada di ruangan yang sama, bahkan hampir menuding Arumi di depan semua tamu.

Saat Arumi memilih menjauh, Elio justru mulai menyadari bahwa dirinya tak bisa lagi hidup tanpa kehadiran Arumi. Sementara itu, sebuah rahasia besar akhirnya terkuak ketika Arumi mengetahui bahwa Alex adalah anak kandung Celia. Akankah rahasia tersebut mengubah segalanya dan membuka tabir masa lalu yang selama ini tersembunyi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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