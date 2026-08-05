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Jadi Pemeran Utama Sinetron Ternyata Ini Cinta, Elsa Japasal Harus Casting Berkali-kali

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |21:59 WIB
Jadi Pemeran Utama Sinetron <i>Ternyata Ini Cinta</i>, Elsa Japasal Harus <i>Casting</i> Berkali-kali
Elsa Japasal
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JAKARTA - Eca Aura atau Elsa Japasal melebarkan sayapnya ke dunia akting dan debut menjadi pemeran utama dalam sinetron terbaru RCTI berjudul Ternyata Ini Cinta. Eca pun mengaku menghadapi tantangan besar saat dipercaya menjadi pemeran utama dalam sinetron tersebut. 

Pasalnya, ini menjadi pengalaman pertamanya memimpin sebuah sinetron stripping. Eca mengungkapkan bahwa proses menuju peran Luna tidak didapatkan secara instan. 

Ia harus menjalani beberapa kali casting sebelum akhirnya dipercaya membintangi Ternyata Ini Cinta.

“Casting-nya berkali-kali. Pertama datang bukan buat judul ini lagi, buat yang lain. Terus ternyata nggak jadi buat yang itu, malah buat judul ini,” ujar Eca saat konferensi pers Ternyata Ini Cinta di MNC Studios pada Rabu (5/8/2026).

Meski berhasil mendapatkan peran utama, Eca mengaku proses adaptasinya tidak mudah. Ia harus melakukan banyak penyesuaian, terutama dalam memahami karakter Luna yang diperankannya.

“Susah sih, karena baru pertama kali kan. Jadi banyak adjustment-nya,” katanya.

Menurut Eca, tantangan terbesar adalah menyamakan persepsinya tentang sosok Luna dengan arahan sutradara selama proses syuting.

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