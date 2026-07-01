Sinopsis Tobat Jatuh Cinta Eps. 10: Hubungan Mila dan Jaka Semakin Memanas

JAKARTA - 'Tobat Jatuh Cinta' tayang pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Pada episode kali ini, hubungan Mila dan Jaka semakin memanas setelah Efendi terang-terangan memihak Mila. Di sisi lain, berbagai kejadian lucu terus bermunculan. Mang Ihin yang gagal merayu Mila karena malah disiram Efendi, Fajar yang terus menjadi sasaran amarah Mang Ihin, hingga Wak Nuih yang membuat Elin kewalahan karena salah paham soal perawatan creambath. Di balik semua kelucuan itu, kondisi kesehatan Efendi justru semakin mengkhawatirkan sehingga Mila diminta tetap tinggal di rumah untuk menemaninya.

Jaka datang menuntut Mila keluar dari rumah, tetapi Efendi justru mengambil keputusan mengejutkan, Jaka diusir. Warga kampung mulai ramai membicarakan nasib Jaka dan bahkan diam-diam berlomba mendekati Mila. Di sisi lain, Fajar nekat melamar jadi asisten dokter Bagas, Sementara itu, Erika justru memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadinya dan terus memprovokasi Jaka agar membenci Mila.

Mila akhirnya memutuskan memotong rambut sebagai simbol membuka lembaran hidup baru. Namun perubahan itu justru membuat Jaka semakin gelap mata. Saat ia kembali memaksa masuk ke rumah untuk menemui Mila, Efendi memasang alarm darurat dan meminta Mining serta warga menjaga rumah agar Jaka tidak bisa mendekat lagi. Akankah Jaka menyerah, atau justru melakukan tindakan yang lebih nekat demi mendapatkan Mila dan rumahnya kembali?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Tobat Jatuh Cinta' hari ini pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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