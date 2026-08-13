Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 39: Elio Mulai Tak Bisa Menyembunyikan LKepeduliannya Pada Arumi

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Elio mulai tak bisa menyembunyikan kepeduliannya pada Arumi. Demi memastikan Arumi aman di Ciwidey, Elio memaksakan diri ikut meski kondisi kakinya belum pulih. Sementara itu, Arumi diam-diam mencari Rusly, fotografer yang diyakininya menyimpan bukti penting untuk membersihkan namanya dari kematian Nadya.

Namun, Arumi ternyata tidak sendirian. Alex membuntutinya dan berusaha menghentikannya sebelum Rusly ditemukan. Alex sadar, foto lama Rusly bisa menjadi bukti yang menghancurkan rahasia besarnya—termasuk keterlibatannya dalam kecelakaan Nadya.

Di tengah perjuangan Elio untuk berjalan dan Arumi memburu kebenaran, mampukah Arumi menemukan Pak Rusly sebelum Alex lebih dulu membungkamnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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