Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 38: Perjuangan Elio untuk Kembali Berjalan Menunjukkan Hasil

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Perjuangan Elio untuk kembali berjalan mulai menunjukkan hasil. Dengan dukungan Arumi, ia berhasil melangkah meski masih gemetar. Kedekatan mereka selama fisioterapi pun perlahan membuat benih cinta semakin sulit disembunyikan.

Di sisi lain, Arumi menemukan petunjuk penting tentang kecelakaan Nadya. Foto liburannya bersama Rendi di Ciwidey ternyata memperlihatkan mobil yang diduga menabrak Nadya. Namun, Alex dan Laura panik mengetahui Arumi mencari foto tersebut. Alex pun nekat membakar foto yang bisa membongkar kejahatannya.

Saat Arumi berangkat ke Ciwidey demi menemukan bukti dan membantu mewujudkan keinginan terakhir Nadya, Elio diam-diam bersiap menyusulnya, Akankah Arumi menemukan bukti petunjuknya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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