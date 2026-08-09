Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 35: Tangisan Kenzo Membuat Arumi Tak Kuasa Menahan Haru

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Tangisan Kenzo membuat Arumi tak kuasa menahan haru. Saat bayi itu justru tenang dalam pelukannya, Arumi kembali teringat pada anaknya yang telah lama hilang. Kedekatan mereka membuat Laura panik karena takut sesuatu yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar.

Di hadapan Celia, Arumi nekat mengungkap tuduhan mengejutkan: Alex adalah Rendi, pria yang pernah menikahinya dan ayah dari anaknya! Namun Arumi tak mampu menunjukkan bukti. Celia pun memutuskan mencari kebenaran sendiri dengan menemui Wulan.

Sementara Alex dan Laura mati-matian mengejar Celia agar rahasia mereka tidak terbongkar. Di tengah kekacauan itu, Elio justru diam-diam mengikuti keberadaan Arumi dan membawanya ke rumah lama yang pernah ditempatinya bersama Nadya. Saat Elio masuk ke gudang, tiba-tiba terdengar suara benda-benda berjatuhan membuat Arumi panik menghampirinya.

Apa yang sebenarnya dicari Elio di rumah penuh kenangan itu? Dan mampukah Arumi menemukan bukti bahwa Alex adalah Rendi sebelum rahasia besar mereka terbongkar?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri