Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 65, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 65 bercerita tentang ketegangan dalam pusaran konflik keluarga dan cinta yang kembali memanas. Cerita berawal ketika Davina menyampaikan hal tersebut kepada Novan.

Melihat Sena menyerahkan kembali semuanya tanpa perlawanan, Novan mulai ragu pada penilaiannya sendiri. Ia mulai berpikir bahwa Sena mungkin tidak sejahat dan sepicik yang selama ini ia bayangkan.

Sikap pasrah Sena yang di luar dugaan itu menghapus prasangka buruk di kepala Novan. Hal itu membuat dia mempertimbangkan bahwa Sena memang tidak berniat menguras harta keluarganya.

Perubahan sudut pandang Novan itu menjadi sinyal bahaya bagi pihak-pihak yang ingin menghancurkan Sena. Melihat sikap Novan mulai melunak, Dipa segera turun tangan.

Dia menanamkan pemikiran bahwa Sena mengembalikan rumah dan mobil hanya karena takut dilaporkan ke polisi. Dipa menegaskan, Sena tetap berbahaya dan tidak boleh dipercaya.