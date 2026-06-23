Sinopsis Sinetron Tobat Jatuh Cinta Eps 2: Hancurnya Rumah Tangga Mila, Jaka Terpojok!

JAKARTA - 'Tobat Jatuh Cinta' tayang hari ini pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron drama komedi komunal ini siap menghibur para penonton setianya di setiap episode lewat jajaran cast yang lucu dan alur cerita yang semakin seru.

Mila kecewa dan perasaannya hancur setelah memergoki suaminya, Jaka, yang berselingkuh dengan perempuan bernama Erika. Meski berusaha tegar dan memilih diam, sikap dingin Mila justru menjadi tekanan batin yang membuat Jaka semakin gelisah.Di sisi lain, Efendi mulai curiga setelah melihat perubahan sikap Mila dan mendengar keterangan dari Hasna, Elin, and Rora tentang perempuan yang bersama Jaka. Kecurigaan itu membuat Efendi terus mencari kebenaran, sementara Jaka yang mulai panik mati-matian berusaha menutupi hubungannya dengan Erika dan membela diri di hadapan keluarganya lewat berbagai alasan.

Keempat sahabat Mila bahu-membahu membela Mila, tapi aksi mereka akhirnya malah menimbulkan kekacauan baru. Gosip tentang perselingkuhan Jaka menyebar cepat ke seluruh kampung, memancing berbagai komentar dan spekulasi liar dari warga. Sementara itu, kehadiran dokter baru bernama Bagas menarik perhatian banyak warga, terutama para perempuan yang terpikat oleh ketampanannya.

Setelah mendapat petunjuk bahwa perempuan itu bernama Erika, Efendi akhirnya mendatangi rumah Erika bersama Mining untuk meminta perempuan tersebut menjauhi Jaka. Namun, kunjungan itu justru semakin membuktikan secara nyata bahwa hubungan Jaka dan Erika memang bukan sekadar rumor.Kondisi Efendi yang sudah memiliki riwayat penyakit pun memburuk akibat syok melihat rumah tangga anaknya yang berada di ambang kehancuran. Di saat yang sama, Mila berusaha tetap kuat demi keluarganya, meski hatinya terus terluka oleh pengkhianatan suaminya.

Mila yang sendirian akhirnya tak mampu lagi menahan kesedihannya dan menangis dalam diam, sementara Efendi dengan penuh rasa bersalah meminta maaf atas perbuatan Jaka yang telah menghancurkan kebahagiaan menantunya.

Saat Mila mulai menerima kenyataan pahit tentang pengkhianatan Jaka, mampukah rumah tangga mereka diselamatkan, atau ini benar-benar awal dari perpisahan yang tak terhindarkan?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Tobat Jatuh Cinta' hari ini pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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