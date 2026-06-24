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Drama The Trauma Code Siap Garap 2 Sekuel Sekaligus

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |09:01 WIB
Drama The Trauma Code Siap Garap 2 Sekuel Sekaligus
The Trauma Code dikabarkan siap kembali dengan dua sekuel sekaligus. (Foto: Netflix)
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SEOUL - Drama Korea populer Netflix, The Trauma Code: Heroes on Call dikabarkan siap kembali dengan dua sekuel sekaligus. Diketahui tim produksi The Trauma Code saat ini sedang mempersiapkan seasons 2 dan 3. 

Kabarnya, pada seasons kedua The Trauma Code akan terdiri dari delapan episode. Bahkan, naskah untuk empat episode pertama telah selesai ditulis. Sementara, untuk sekuel ketiganya belum ada kabar lebih lanjut.

Menariknya, para pemeran utama yang bermain di sekuel pertama, seperti Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Ha Young, dan Yoon Kyung Ho diperkirakan akan kembali berkumpul. Namun, untuk para karakter baru akan diperkenalkan secara bertahap di setiap episodenya. 

Sayangnya, sampai saat ini, Netflix belum mengonfirmasi proyek The Trauma Code ini. "Kami sedang mendiskusikan produksi sekuel The Trauma Code, tetapi belum ada yang diputuskan secara final,” ujar perwakilan perusahaan yang dikutip dari Allkpop, Rabu (24/6/2026).

The Trauma Code: Heroes on Call menceritakan seorang ahli bedah trauma dan mantan dokter saat perang, Baek Kang Hyuk ditugaskan untuk membangkitkan kembali pusat trauma yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan. 

(Foto: Netflix)
(Foto: Netflix)

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