Titi Kamal Klaim Film Perumahan Laddaland Lebih Mencekam dari Versi Thailand

JAKARTA - Aktris Titi Kamal kembali menguji nyali penonton lewat film horor terbarunya, Perumahan Laddaland. Proyek yang diadaptasi dari film horor legendaris Thailand tersebut diklaim sang aktris jauh lebih mengerikan dari versi originalnya.

Titi Kamal mengatakan, Perumahan Laddaland menghadirkan level ketegangan yang berbeda. Tak sekadar mengandalkan penampakan, film garapan Awi Suryadi itu juga mengusung genre psychological horror yang siap mengobrak-abrik emosi penonton.

“Film ini beda dari yang sebelum-sebelumnya karena genrenya psychological thriller dan psychological horror,” ungkap sang aktris saat ditemui awak media di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Titi Kamal Klaim Film Perumahan Laddaland Lebih Mencekam dari Versi Thailand. (Foto: Ravie Wardani|Okezone)

Istri Christian Sugiono tersebut menambahkan, suasana mencekam sudah dibangun dari awal film. Penonton tidak akan diberi napas karena atmosfer horor yang dihadirkan begitu kuat meski tanpa kejutan jump scare.

Senada dengan Titi, sutradara Awi Suryadi memastikan Perumahan Laddaland lebih segar dibandingkan film aslinya yang dirilis pada 2011. Bersetting di tahun 2026, film ini disebut relevan dengan keresahan sosial masa kini.

Tak hanya soal waktu, sisi kemanusiaan dan kedekatan antarkarakter juga diperdalam. Awi memberikan sentuhan lokal yang kental, termasuk memperkenalkan identitas para tetangga di perumahan tersebut agar penonton merasa lebih dekat dengan ceritanya.