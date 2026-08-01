Kim Sejeong Dipastikan Bintangi Drakor High School Queen, Tayang 2027!

SEOUL - Kim Sejeong dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama dalam drama High School Queen dan akan beradu akting bersama Bae Hyun Sung dan Jo Han Gyeol. Kabar ini diumumkan langsung oleh Studio Dragon.

Drama adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama itu dijadwalkan tayang perdana pada 2027 mendatang. Bergenre aksi romantis, serial itu akan memadukan fantasi sejarah, pembalasan dendam, sekaligus romansa. Penonton akan disuguhi perpaduan adegan aksi yang mendebarkan, romansa, dan komedi.

High School Queen mengisahkan seorang prajurit wanita dan ratu Dinasti Joseon bernama Kim Cheong Ha. Dia terbangun kembali 400 tahun di masa depan dalam tubuh Kim Da Jin, seorang siswa SMA yang merupakan korban bully.

Para penonton akan mengikuti perjuangan Kim Cheong Ha saat beradaptasi dengan kehidupan di abad ke-21, aksinya menghadapi para pembully di sekolah, dan menjalin kembali kisah romansa yang telah berlalu beabad-abad.

Cheong Ha menggunakan keterampilan bela diri dan tahta kerajaannya untuk menghukum siswa yang korup. Tak hanya itu, waktu kehidupannya kembali ini juga digunakannya untuk mengungkap hubungan yang belum terselesaikan dari kehidupan sebelumnya.