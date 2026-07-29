Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo Bakal Reuni di Drama My Reason to Die

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |15:00 WIB
Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo Bakal Reuni di Drama <i>My Reason to Die</i>
Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo Bakal Reuni di Drama My Reason to Die. (Foto: Instagram/@l.c.m____ dan @rohyoonseo)
A
A
A

SEOUL - Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo telah dipastikan akan kembali beradu akting dalam drama yang saat ini berjudul My Reason to Die. Kabar menyenangkan itu dikonfirmasi oleh tvN pada Rabu (29/7/2026). 

My Reason to Die merupakan drama adaptasi dari webtoon populer dengan judul sama. Serial ini menceritakan seorang pria yang terjebak dalam lingkaran waktu tak berujung saat mencoba menyelamatkan wanita kesayangannya. Penonton akan disuguhkan perjuangan kedua insan yang saling mencintai dan rela berkorban demi keselamatan satu sama lain. 

Lee Chae Min akan berperan sebagai Cha Gyeol, sosok yang sudah berulang kali meninggal dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Sementara Roh Yoon Seo didapuk sebagai Nam Ji Oh, seorang atlet taekwondo yang bermimpi memenangkan medali emas olimpiade. Nam Ji Oh digambarkan sebagai sosok yang jujur dan gigih. 

Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo. (Foto: Instagram/@l.c.m____)
Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo. (Foto: Instagram/@l.c.m____)

Sebelumnya, Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo pernah berakting bersama dalam drama Crash Course in Romance yang tayang pada 2023 kemarin. Dalam drama tersebut, keduanya memerankan sosok teman yang berujung pada jalinan asmara. 

Selain bertemu kembali dengan Lee Chae Min, aktris muda berbakat itu juga akan diarahkan lagi oleh Choi Jung Kyu, yang merupakan sutradara The East Palace. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/33/3232865//reuni_goblin-25Ip_large.JPG
Goblin Kembali Bikin Heboh 10 Tahun Kemudian, Reuni Pemeran Tuai Respons Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/206/3232856//drama_korea_love_in_sync-Uqif_large.JPG
Love in Sync Menuju Episode Terakhir, Nasib Kim Myung-soo dan Kang Min-ah Makin Bikin Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/206/3232795//rating_dream_to_you_terus_naik-GbSU_large.jpg
Rating Dream to You Terus Naik, Rahasia Masa Lalu Hwang In Yeop dan Hyeri Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/33/3232739//so_ji_sub_hadiahkan_emas_bagi_kru_drama_agent_kim_reactivated-Wc5E_large.jpg
So Ji Sub Hadiahkan Emas bagi Kru Agent Kim Reactivated, Habiskan Rp1,2 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/206/3232467//lee_junho-nyBT_large.png
Lee Junho Comeback Main Drama Lewat Embassy for Foreign Monsters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/206/3232462//deactivated_agent_kim-gTde_large.png
Sukses Besar, SBS Bakal Garap Agent Kim Reactivated Season 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement