Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo Bakal Reuni di Drama My Reason to Die

SEOUL - Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo telah dipastikan akan kembali beradu akting dalam drama yang saat ini berjudul My Reason to Die. Kabar menyenangkan itu dikonfirmasi oleh tvN pada Rabu (29/7/2026).

My Reason to Die merupakan drama adaptasi dari webtoon populer dengan judul sama. Serial ini menceritakan seorang pria yang terjebak dalam lingkaran waktu tak berujung saat mencoba menyelamatkan wanita kesayangannya. Penonton akan disuguhkan perjuangan kedua insan yang saling mencintai dan rela berkorban demi keselamatan satu sama lain.

Lee Chae Min akan berperan sebagai Cha Gyeol, sosok yang sudah berulang kali meninggal dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Sementara Roh Yoon Seo didapuk sebagai Nam Ji Oh, seorang atlet taekwondo yang bermimpi memenangkan medali emas olimpiade. Nam Ji Oh digambarkan sebagai sosok yang jujur dan gigih.

Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo. (Foto: Instagram/@l.c.m____)

Sebelumnya, Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo pernah berakting bersama dalam drama Crash Course in Romance yang tayang pada 2023 kemarin. Dalam drama tersebut, keduanya memerankan sosok teman yang berujung pada jalinan asmara.

Selain bertemu kembali dengan Lee Chae Min, aktris muda berbakat itu juga akan diarahkan lagi oleh Choi Jung Kyu, yang merupakan sutradara The East Palace.