Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Drakor Aksi Wajib Ditonton usai Agent Kim Reactivated Tamat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |13:30 WIB
5 Rekomendasi Drakor Aksi Wajib Ditonton usai <i>Agent Kim Reactivated</i> Tamat
Rekomendasi Drakor Aksi Wajib Ditonton usai Agent Kim Reactivated Tamat. (Foto: SBS, Soompi)
A
A
A

JAKARTA - Agent Kim Reactivated tampaknya meninggalkan jejak mendalam untuk para penonton dan penggemarnya. Ini terekam dari rating dua digit yang diraihnya sejak episode perdananya yang tayang pada 26 Juni 2026. 

Bagi Anda yang masih ingin memicu adrenalin dengan drama Korea aksi lainnya, ini lima rekomendasinya yang wajib ditonton. 

1. Taxi Driver

(Foto: Soompi)
(Foto: Soompi)

Taxi Driver yang tersedia dalam tiga seasons sejak tahun 2021, menceritakan tentang supir taksi yang diam-diam merupakan seorang penegak hukum yang main hakim sendiri. Supir taksi itu bernama Kim Do Gi yang diperankan oleh Lee Je Hoon. 

Penyemaran itu bukan tanpa alasan. Tujuan utama sang supir taksi dan perusahaannya tempat bekerja adalah membalas dendam atas nama orang-orang yang tertindas. 

Penampilan Lee Je Hoon dalam memberantas kejahatan dan menyaksikan persona transformasinya menjadi penyamaran baru di setiap misi berhasil menghibur para penontonnya. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/206/3232959//lee_chae_min_dan_roh_yoon_seo_reuni_di_my_reason_to_die-SGZa_large.jpeg
Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo Bakal Reuni di Drama My Reason to Die
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/33/3232865//reuni_goblin-25Ip_large.JPG
Goblin Kembali Bikin Heboh 10 Tahun Kemudian, Reuni Pemeran Tuai Respons Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/206/3232856//drama_korea_love_in_sync-Uqif_large.JPG
Love in Sync Menuju Episode Terakhir, Nasib Kim Myung-soo dan Kang Min-ah Makin Bikin Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/206/3232795//rating_dream_to_you_terus_naik-GbSU_large.jpg
Rating Dream to You Terus Naik, Rahasia Masa Lalu Hwang In Yeop dan Hyeri Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/33/3232739//so_ji_sub_hadiahkan_emas_bagi_kru_drama_agent_kim_reactivated-Wc5E_large.jpg
So Ji Sub Hadiahkan Emas bagi Kru Agent Kim Reactivated, Habiskan Rp1,2 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/206/3232467//lee_junho-nyBT_large.png
Lee Junho Comeback Main Drama Lewat Embassy for Foreign Monsters
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement