5 Rekomendasi Drakor Aksi Wajib Ditonton usai Agent Kim Reactivated Tamat

JAKARTA - Agent Kim Reactivated tampaknya meninggalkan jejak mendalam untuk para penonton dan penggemarnya. Ini terekam dari rating dua digit yang diraihnya sejak episode perdananya yang tayang pada 26 Juni 2026.

Bagi Anda yang masih ingin memicu adrenalin dengan drama Korea aksi lainnya, ini lima rekomendasinya yang wajib ditonton.

1. Taxi Driver

(Foto: Soompi)

Taxi Driver yang tersedia dalam tiga seasons sejak tahun 2021, menceritakan tentang supir taksi yang diam-diam merupakan seorang penegak hukum yang main hakim sendiri. Supir taksi itu bernama Kim Do Gi yang diperankan oleh Lee Je Hoon.

Penyemaran itu bukan tanpa alasan. Tujuan utama sang supir taksi dan perusahaannya tempat bekerja adalah membalas dendam atas nama orang-orang yang tertindas.

Penampilan Lee Je Hoon dalam memberantas kejahatan dan menyaksikan persona transformasinya menjadi penyamaran baru di setiap misi berhasil menghibur para penontonnya.