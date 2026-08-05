Kim Woo Bin Dipastikan Bintangi Drama Baru, Siap Sapa Penggemar Tahun Ini

JAKARTA - Kabar bahagia bagi para pencinta drama Korea. Aktor papan atas Kim Woo Bin dipastikan akan kembali ke layar kaca melalui drama terbaru, Gifted, yang dijadwalkan tayang tahun ini. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah menantikan proyek akting terbaru sang aktor.

Menurut laporan Soompi, Kim Woo Bin telah dikonfirmasi membintangi drama baru yang akan memerankan karakter Jung Min Yong, seorang pelatih bisbol.

Drama Gifted mengisahkan seorang pelatih bisbol yang mendapatkan kemampuan luar biasa setelah kecelakaan tak terduga. Dia dapat melihat bakat bermain bisbol seseorang hanya dengan sekali melihat. Suami Shin Min Ah itu akan menghidupkan pertumbuhan dan perubahan Jung Min Yong secara tiga dimensi dengan emosinya khasnya.

"Dia akan meyakinkan para penonton dengan menggambarkan perubahan dalam diri Jung Min Yong saat tumbuh bersama para pemain sambil terus mempertanyakan mengenai bakat versus kerja keras," ujar pihak tvN yang dikutip dari Soompi, Rabu (5/8/2026).

Ekspekstasi publik pun meningkat terhadap proyek terbaru sang aktor.