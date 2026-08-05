Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Woo Bin Dipastikan Bintangi Drama Baru, Siap Sapa Penggemar Tahun Ini

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |11:00 WIB
Kim Woo Bin Dipastikan Bintangi Drama Baru, Siap Sapa Penggemar Tahun Ini
Kim Woo Bin Dipastikan Bintangi Drama Baru, Gifted. (Foto: Instagram/@____kimwoobin)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia bagi para pencinta drama Korea. Aktor papan atas Kim Woo Bin dipastikan akan kembali ke layar kaca melalui drama terbaru, Gifted, yang dijadwalkan tayang tahun ini. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah menantikan proyek akting terbaru sang aktor.

Menurut laporan Soompi, Kim Woo Bin telah dikonfirmasi membintangi drama baru yang akan memerankan karakter Jung Min Yong, seorang pelatih bisbol. 

Drama Gifted mengisahkan seorang pelatih bisbol yang mendapatkan kemampuan luar biasa setelah kecelakaan tak terduga. Dia dapat melihat bakat bermain bisbol seseorang hanya dengan sekali melihat. Suami Shin Min Ah itu akan menghidupkan pertumbuhan dan perubahan Jung Min Yong secara tiga dimensi dengan emosinya khasnya. 

"Dia akan meyakinkan para penonton dengan  menggambarkan perubahan dalam diri Jung Min Yong saat tumbuh bersama para pemain sambil terus mempertanyakan mengenai bakat versus kerja keras," ujar pihak tvN yang dikutip dari Soompi, Rabu (5/8/2026).

Ekspekstasi publik pun meningkat terhadap proyek terbaru sang aktor. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/206/3234233//a_bona_fide_killer_langsung_pimpin_rating-FAhv_large.jpg
A Bona Fide Killer Langsung Pimpin Rating, Siap Gantikan Agent Kim Reactivated
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/206/3233628//kim_sejeong_high_school_queen-CHwO_large.jpg
Kim Sejeong Dipastikan Bintangi Drakor High School Queen, Tayang 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/206/3233572//rekomendasi_drakor_aksi_wajib_ditonton_usai_agent_kim_reactivated_tamat-chGw_large.jpeg
5 Rekomendasi Drakor Aksi Wajib Ditonton usai Agent Kim Reactivated Tamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/206/3232959//lee_chae_min_dan_roh_yoon_seo_reuni_di_my_reason_to_die-SGZa_large.jpeg
Lee Chae Min dan Roh Yoon Seo Bakal Reuni di Drama My Reason to Die
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/33/3232865//reuni_goblin-25Ip_large.JPG
Goblin Kembali Bikin Heboh 10 Tahun Kemudian, Reuni Pemeran Tuai Respons Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/206/3232856//drama_korea_love_in_sync-Uqif_large.JPG
Love in Sync Menuju Episode Terakhir, Nasib Kim Myung-soo dan Kang Min-ah Makin Bikin Penasaran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement