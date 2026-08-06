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6 Drakor Baru Agustus 2026 yang Wajib Masuk Watchlist, No.1 Digadang Bikin Baper!

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |17:03 WIB
6 Drakor Baru Agustus 2026 yang Wajib Masuk <i>Watchlist</i>, No.1 Digadang Bikin Baper!
6 Drakor Baru Agustus 2026 yang Wajib Masuk Watchlist. (Foto: Instagram/@netflixkr)
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JAKARTA - Agustus 2026 sepertinya menjadi bulan yang dinanti para pencinta drama Korea. Sejumlah judul baru siap meramaikan dengan beragam genre, mulai dari romansa, thriller, komedi kantor, hingga drama musikal. Beberapa di antaranya sudah mulai tayang.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Our Sticky Love, drama original Netflix yang mempertemukan Jung Hae-in dan Ha Young dalam kisah romansa penuh misteri. Masih ada lima drama lain yang diprediksi bakal menjadi perbincangan hangat sepanjang bulan ini.

Berikut daftar drama Korea terbaru yang layak masuk watchlist:

1. Our Sticky Love

Our Sticky Love. (Foto: Instagram/@netflixkr)
Our Sticky Love. (Foto: Instagram/@netflixkr)

Drama romantis ini menjadi salah satu rilisan paling dinanti di Netflix. Mengisahkan mantan anggota geng yang berusaha melindungi seorang jaksa yang kehilangan ingatan, serial ini memadukan aksi, misteri, dan kisah cinta yang emosional. 

Para penonton drama Korea sudah bisa menyaksikan chemistry Jung Hae-in dan Ha Young mulai 7 Agustus 2026 kemarin. Adu akting keduanya disebut menjadi daya tarik utamanya. 

2. My Bias, My Boss

My Bias, My Boss. (Foto: Instagram/@tvn_drama)
My Bias, My Boss. (Foto: Instagram/@tvn_drama)

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