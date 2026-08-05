Debut Main Sinetron, Betrand Peto Siap Duet Bareng Elsa Japasal di Ternyata Ini Cinta

JAKARTA - Betrand Peto akhirnya melebarkan sayap ke dunia akting. Penyanyi yang akrab disapa Onyo itu mengaku sengaja keluar dari zona nyamannya saat menerima tawaran bermain di sinetron Ternyata Ini Cinta.

Betrand Peto mengatakan keputusannya bergabung dalam Ternyata Ini Cinta menjadi pengalaman baru setelah selama ini lebih dikenal sebagai penyanyi. Menurut Onyo, dunia akting memberinya tantangan berbeda yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

“Ini menjadi hal yang baru buat aku. Jadi keluar dari zona nyaman yang biasanya dikasih mic buat jadi penyanyi, sekarang pakai clip-on untuk action, untuk syuting,” ujar Betrand Peto saat konferensi pers Ternyata Ini Cinta di MNC Studios pada Rabu (5/8/2026).

Tak hanya ingin mencoba dunia baru, Onyo mengaku tertarik menerima proyek tersebut karena berkesempatan beradu akting dengan Ari Irham dan Elsa Japasal yang selama ini ia kagumi.

“Aku pernah nonton film-filmnya Ari, terus juga sering lihat Eca. Aku pengen suatu saat nanti bisa punya project bareng sama mereka,” katanya.

Kesempatan itu akhirnya datang setelah ia mengikuti proses casting dan dinyatakan lolos menjadi salah satu pemain.

“Akhirnya ketika ikut casting, dapat tawaran, aku senang karena bisa main sama Ari, bisa main sama Eca,” lanjutnya.