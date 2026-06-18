Microdrama V+Short The Next Door Detective: Perselingkuhan Membuka Rahasia Kelam Seorang Polisi

JAKARTA - Tak semua pernikahan yang terlihat bahagia berjalan baik di balik pintu rumah. Itulah yang dialami Maya dalam The Next Door Detective. Microdrama V+Short ini berkisah tentang emosi, pengkhianatan, dan rahasia yang perlahan mengubah hidup seseorang.

Untuk menonton microdrama V+Short satu ini, Anda bisa mengklik link ini. Dengan alur penuh kejutan dan konflik rumit di setiap episode, microdrama ini mengajak penonton mengikuti perjalanan Maya saat berusaha menemukan jalan keluar dari masalah hidupnya.

Selama bertahun-tahun, Maya hidup sebagai istri Reno, seorang polisi yang dikenal tegas, berpengaruh, dan dihormati banyak orang. Di mata orang lain, mereka adalah pasangan yang sempurna. Namun hanya Maya yang tahu seperti apa kenyataan sebenarnya.

Di balik citra baik yang selalu ditampilkan Reno, tersimpan banyak kebohongan. Maya terus bertahan meski hatinya dipenuhi kekecewaan dan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Arga pindah ke rumah sebelah.

Kehadiran Arga yang ramah dan penuh perhatian membuat Maya merasa kembali dihargai sebagai manusia. Di saat hidupnya terasa semakin berat, Arga menjadi satu-satunya orang yang membuatnya percaya bahwa masih ada harapan untuk memulai hidup baru.

Namun Maya tidak tahu bahwa Arga sebenarnya menyimpan tujuan lain. Ia adalah seorang detektif yang tengah menyelidiki Reno. Ada sesuatu tentang suaminya yang selama ini tidak diketahui banyak orang, dan Arga bertekad mengungkap semuanya.

Ketika penyelidikan semakin mendalam, satu demi satu rahasia gelap Reno mulai terkuak. Fakta yang ditemukan jauh lebih menyakitkan daripada yang dibayangkan Maya. Pria yang selama ini ia kenal ternyata menyimpan sisi lain.