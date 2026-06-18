Tonton Microdrama V+Short Lebih Puas, Upgrade ke VIP Plan Sesuai Kebutuhan

JAKARTA - Lagi suka menonton microdrama yang durasi episodenya pendek tapi bikin nagih? V+Short punya banyak cerita yang bisa jadi teman santai kamu, mulai dari romance yang bikin baper, drama penuh konflik, hingga kisah misteri bikin penasaran.

Supaya pengalaman menonton semakin nyaman, V+Short menghadirkan pilihan VIP Plan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, Anda bisa menikmati berbagai cerita favorit dengan akses lebih leluasa.

Untuk bisa menonton deretan microdrama terbaik dan terbaru V+Short, silakan mengunduh aplikasinya lewat Play Store atau App Store dengan mengklik link ini.

Pilih Plan Langganan Paling Pas untuk Anda

Di V+Short, ada dua pilihan VIP Plan yang bisa Anda pilih. Untuk yang ingin menikmati akses dalam waktu singkat, tersedia VIP Weekly mulai dari Rp22.000 per minggu. Paket ini cocok Untuk Anda yang ingin mencoba fitur VIP atau lagi punya banyak judul yang ingin ditonton sekaligus.

Kalau Anda termasuk tipe penonton yang suka mengikuti banyak cerita sekaligus, VIP Monthly mulai dari Rp59.000 per bulan bisa menjadi pilihan. Dengan masa aktif lebih panjang, Anda bisa lebih santai menikmati berbagai microdrama tanpa terburu-buru.

Bisa Akses Banyak Drama Eksklusif

Dengan VIP Plan, kamu bisa menikmati akses ke berbagai drama eksklusif di V+Short. Pilihan ceritanya juga beragam, jadi tinggal sesuaikan dengan mood. Sedang ingin cerita romantis yang bikin senyum-senyum sendiri? Ada.

Lagi pengin drama yang penuh konflik? Bisa. Mau tontonan yang lebih menegangkan dan bikin penasaran? Tinggal pilih judul yang sesuai. Format microdrama vertikal yang singkat juga membuat V+Short cocok ditonton kapan saja, baik saat istirahat, sebelum tidur, atau saat punya waktu luang di sela aktivitas.

Setiap hari, selalu ada judul baru yang eksklusif. Salah satu keuntungan upgrade ke VIP Plan adalah kamu bisa nonton tanpa batas. Jadi, kalau sudah terlanjur penasaran dengan kelanjutan cerita, kamu bisa langsung lanjut ke episode berikutnya dengan lebih nyaman.

Selain itu, pengalaman menonton juga jadi lebih menyenangkan karena kamu bisa menikmati konten tanpa gangguan iklan. Alur cerita favorit pun bisa diikuti dengan lebih lancar dari awal sampai akhir.