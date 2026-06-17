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Dikhianati Suami, Shiena Bangkit Bongkar Perselingkuhan di Microdrama V+Short Replaceable

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |22:02 WIB
Dikhianati Suami, Shiena Bangkit Bongkar Perselingkuhan di Microdrama V+Short <i>Replaceable</i>
Replaceable
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JAKARTA - Ada cerita yang bikin emosi naik turun sejak awal, microdrama Replaceable adalah salah satunya. Microdrama terbaru di V+Short ini menghadirkan kisah penuh pengkhianatan, luka, dan pembalasan yang bikin penonton ikut geregetan melihat perjuangan seorang wanita yang dianggap sudah tidak berarti. Klik link di sini untuk nonton streaming di V+Short. 

Setelah lima tahun menjalani pernikahan, Shiena harus menerima kenyataan pahit ketika suaminya sendiri, Garry, mengkhianatinya. Bukan hanya memilih wanita lain bernama Grace, Garry juga berusaha merebut semua hal yang sudah ia bangun bersama Shiena. 

Rumah, cinta, kepercayaan, bahkan masa depan yang dulu mereka impikan perlahan direnggut begitu saja. Di mata Garry, Shiena seolah sudah tidak lagi berharga. Ia diperlakukan seperti seseorang yang bisa disingkirkan dan digantikan dengan mudah. 

Namun, rasa sakit yang dialami Shiena justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat semua orang mengira Shiena telah kalah, ia memilih untuk bangkit. Diam-diam, Shiena mulai mengumpulkan bukti dan membongkar satu per satu kebohongan yang selama ini disembunyikan. Perselingkuhan, manipulasi, hingga pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya perlahan terungkap. 

Buat kamu yang suka microdrama dengan konflik rumah tangga, perselingkuhan, balas dendam elegan, dan karakter utama wanita yang bangkit dari keterpurukan, microdrama Replaceable wajib masuk watchlist kamu. 

Nonton Replaceable di V+Short dan ikuti perjalanan Shiena membongkar pengkhianatan, kebohongan, dan membuktikan bahwa dirinya bukan wanita yang bisa digantikan begitu saja. Download aplikasi V+Short sekarang dan nonton berbagai microdrama seru lainnya!
 

(kha)

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