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Cari Tontonan Plot Twist? Ini 5 Microdrama V+Short yang Wajib Masuk Watchlist

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:07 WIB
Cari Tontonan Plot Twist? Ini 5 Microdrama V+Short yang Wajib Masuk Watchlist
5 microdrama di V+Short yang wajib kamu tonton. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Microdrama V+Short sukses membuat penonton ketagihan karena menghadirkan cerita yang tidak mudah ditebak. Dengan durasi singkat, konflik padat, dan kejutan yang muncul di saat yang tepat, beberapa judul bahkan berhasil membuat penonton salah menebak hingga episode terakhir. Download aplikasi V+Short dengan klik di sini.

Kalau kamu suka cerita yang penuh misteri, pengkhianatan, dan fakta yang benar-benar di luar dugaan, berikut 5 microdrama di V+Short yang wajib kamu tonton!

1. This Child is Not Mine

Kehidupan keluarga Darmawan berubah ketika putri mereka menghadapi masalah yang mengancam masa depannya. Di tengah konflik keluarga yang semakin rumit, berbagai rahasia lama mulai muncul. Semakin dalam mereka mencari kebenaran, semakin banyak hal yang ternyata tidak seperti yang terlihat selama ini.

2. My Future Child

Jerome dan Tasya yang dikenal sebagai pasangan content creator mendadak harus menghadapi situasi aneh ketika seorang anak kecil hadir dan mengubah hidup mereka. Dari yang awalnya
 
saling bertentangan, keduanya perlahan terlibat dalam misteri yang membuat mereka mempertanyakan banyak hal tentang diri mereka sendiri dan masa depan yang menanti.

3. Hail To The Heir

Hendra hanyalah seorang pria biasa yang menjalani hidup sederhana. Namun sebuah kejadian tak terduga membuatnya terseret ke dalam dunia penuh intrik, persaingan, dan rahasia keluarga besar. Semakin dekat ia pada kebenaran, semakin banyak fakta mengejutkan yang mengubah jalan hidupnya.

4. My Tragic Landlady

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