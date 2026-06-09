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Siap Uji Nyali? Ini Deretan Rekomendasi Microdrama Horor di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |20:24 WIB
Siap Uji Nyali? Ini Deretan Rekomendasi Microdrama Horor di V+Short
Microdrama V+Short
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JAKARTA - V+Short menghadirkan beragam microdrama horor dengan cerita yang penuh misteri. Mulai dari penumpang yang ternyata sudah meninggal, permainan terkutuk yang mempertaruhkan nyawa, hingga motel misterius yang tidak membiarkan tamunya pulang hidup-hidup. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.  

Setiap cerita dipenuhi kutukan, rahasia kelam, dan plot twist yang bikin penonton terus menebak-nebak sampai akhir. Meski hadir dalam format episode singkat, ketegangan yang ditawarkan tidak kalah dengan film horor berdurasi panjang. Simak rekomendasi microdrama horor berikut: 

A Date with Dead Passenger 

Alexa menerima tugas sederhana: mengantar tamu VIP atas perintah bosnya, Gerry. Namun di tengah perjalanan, suara-suara misterius mulai menghantuinya, meminta tolong dan ingin balas dendam.  

Saat satu per satu rahasia terkuak, Alexa menyadari bahwa penumpang yang ia antar bukanlah manusia biasa, melainkan jasad. Teror semakin nyata, orang-orang terdekatnya berubah, dan ia terjebak di antara dunia hidup dan mati. Siapa sebenarnya “penumpang” itu? Dan mengapa Alexa yang dipilih? 

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