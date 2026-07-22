Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Microdrama The Stolen Fairytale di V+Short, Dibintangi Dinda Mahira hingga Venly Arauna

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:02 WIB
Sinopsis Microdrama The Stolen Fairytale di V+Short, Dibintangi Dinda Mahira hingga Venly Arauna
The Stolen Fairytale
A
A
A

JAKARTA – The Stolen Fairytale menjadi salah satu microdrama eksklusif V+Short yang menghadirkan kisah penuh konflik emosional dengan alur yang padat. 

Dibintangi oleh Dinda Mahira, Kathy Indera, Venly Arauna, dan Ayu Inten, short form drama ini mengusung genre drama keluarga dan misteri yang mengangkat cerita tentang fitnah, rahasia masa lalu, hingga perjuangan mencari kebenaran. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.  

Mengusung format microdrama, The Stolen Fairytale menyajikan cerita dalam episode singkat dengan alur yang padat. Konflik demi konflik berkembang secara cepat, sehingga setiap episode menghadirkan alasan untuk terus mengikuti kelanjutan kisahnya.  
Sinopsis The Stolen Fairytale 

Aurel harus kehilangan karier dan cintanya setelah difitnah mencuri karya milik Sera. Namun sebuah kalung peninggalan masa lalu mengungkap bahwa Aurel adalah anak kandung yang selama ini hilang.  

Demi mempertahankan kebohongannya, Sera nekat menghancurkan hidup Aurel hingga nyaris merenggut nyawanya. Mampukah kebenaran mengalahkan dendam yang telah mengakar begitu lama?  

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/598/3231465//rising_before_fate-91fF_large.jpeg
Nonton Microdrama China Rising Before Fate di V+Short, Simak Sinopsisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/598/3231381//second_crown-A90z_large.jpg
Microdrama V+Short Second Crown, Drama Kerajaan yang Bikin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/598/3230816//hotter_than_hate-oqyP_large.jpg
Sinopsis Microdrama Hotter Than Hate, Kisah Revenge Plot Seru di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/598/3230779//bring_back_my_heart-p3tE_large.jpg
Bring Back My Heart: Microdrama Romantis Terbaru dari V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/598/3230588//microdrama-6dLx_large.JPG
The Man in the Chef Whites, Microdrama V+Short tentang Chef, Cinta, dan Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/33/3230570//an_hier_between_us-NhIW_large.JPG
Microdrama V+Short An Heir Between Us, Kisah Cinta Miliarder yang Plot Twist!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement