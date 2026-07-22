Sinopsis Microdrama The Stolen Fairytale di V+Short, Dibintangi Dinda Mahira hingga Venly Arauna

JAKARTA – The Stolen Fairytale menjadi salah satu microdrama eksklusif V+Short yang menghadirkan kisah penuh konflik emosional dengan alur yang padat.

Dibintangi oleh Dinda Mahira, Kathy Indera, Venly Arauna, dan Ayu Inten, short form drama ini mengusung genre drama keluarga dan misteri yang mengangkat cerita tentang fitnah, rahasia masa lalu, hingga perjuangan mencari kebenaran. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Mengusung format microdrama, The Stolen Fairytale menyajikan cerita dalam episode singkat dengan alur yang padat. Konflik demi konflik berkembang secara cepat, sehingga setiap episode menghadirkan alasan untuk terus mengikuti kelanjutan kisahnya.

Sinopsis The Stolen Fairytale

Aurel harus kehilangan karier dan cintanya setelah difitnah mencuri karya milik Sera. Namun sebuah kalung peninggalan masa lalu mengungkap bahwa Aurel adalah anak kandung yang selama ini hilang.

Demi mempertahankan kebohongannya, Sera nekat menghancurkan hidup Aurel hingga nyaris merenggut nyawanya. Mampukah kebenaran mengalahkan dendam yang telah mengakar begitu lama?