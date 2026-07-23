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Sinopsis The Value of Patience: Perjuangan Alex Mengejar Cinta dan Masa Depan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |22:03 WIB
Sinopsis The Value of Patience: Perjuangan Alex Mengejar Cinta dan Masa Depan
The Value of Patience
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul The Value of Patience. Tayang eksklusif di V+Short, serial ini mengisahkan perjalanan Alex yang harus menghadapi berbagai rintangan demi mempertahankan cinta dan mewujudkan masa depan yang diimpikannya. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini. 

Diperankan oleh Reina Morri dan Yupan Peterson, microdrama ini menceritakan hubungan Alex dengan Claudia tidak berjalan mulus karena perbedaan status. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Alex berusaha bangkit dan membuktikan kemampuannya. Dalam proses tersebut, hadir Naura, sosok yang selalu memberikan dukungan dan tetap percaya kepadanya. 

Sinopsis The Value of Patience 

Alex memiliki impian untuk membangun masa depan bersama Claudia. Namun, hubungan mereka menghadapi tantangan karena perbedaan status sosial yang membuat keluarga Claudia tidak memberikan restu. 

Situasi tersebut membuat Alex harus menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan pribadi maupun kariernya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Alex memilih untuk terus berusaha memperbaiki hidupnya. Dalam perjalanannya, ia ditemani Naura, yang selalu memberikan dukungan dan percaya pada kemampuannya untuk bangkit. Seiring berjalannya waktu, kerja keras Alex mulai membuahkan hasil dan kehidupannya perlahan berubah. 

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